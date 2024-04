Mo: Mattarella, ‘bene G7 per soluzione stabile di pace

MeteoWeb

Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – In Medio Oriente “il rischio che si allarghi il conflitto è drammaticamente presente per il mondo” e “va fatto ogni sforzo, come si sta facendo, per giungere alla soluzione unica possibile” di “due Stati per due popoli. Questo è stato anche l’argomento della riunione straordinaria del G7 di tre giorni addietro, che ha esortato al cessate il fuoco e a trovare una strada per definire finalmente una condizione stabile di pace”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Sofia con il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, nell’ambito di una visita ufficiale.

