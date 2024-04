Mo: Meloni sente Re di Giordania, ‘evitare escalation’

MeteoWeb

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Re di Giordania Abdallah II sulla situazione regionale in Medio Oriente dopo l?attacco iraniano contro Israele. Meloni ha richiamato le conclusioni della riunione dei leader G7 che aveva presieduto nella giornata di domenica e i due leader si sono concentrati sull?esigenza di evitare un?ulteriore escalation nella regione. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

In linea con la dichiarazione G7, la premier ha ricordato l?importanza di porre fine alla crisi a Gaza, continuando a lavorare per un cessate il fuoco immediato e sostenibile e per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. I due leader, informa ancora Palazzo Chigi, hanno quindi discusso della risposta alla crisi umanitaria a Gaza che vede la Giordania svolgere un ruolo di primo piano. Meloni ha ribadito l?impegno italiano nel fornire assistenza umanitaria alla popolazione della Striscia. La presidente del Consiglio e il Re Abdallah hanno concordato di mantenersi in stretto contatto nelle prossime settimane.

