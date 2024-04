Mo: Napoli, ‘Israle come Ucraina, attacco a Occidente’

MeteoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Israele come l?Ucraina, è un attacco concentrico all?Occidente quello portato dai regimi autocratici e dalle dittature. La democrazia, del resto, è un regime largamente minoritario nel mondo visto che ne gode il 20% della popolazione. L?Europa è un vascello fragile nel mare tempestoso di questo tempo. Il voto di giugno acquista un significato nuovo e un?urgenza nuova: non c?è più da attendere o tergiversare per mettere in piedi una difesa e una politica di sicurezza europea. Le insidie e le minacce alla democrazia si moltiplicano e la democrazia ha non solo il diritto ma il dovere di difendere i propri cittadini”. Così Osvaldo Napoli di Azione.

