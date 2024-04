MeteoWeb

Tel Aviv, 17 apr. (Adnkronos) – Il Galilee Medical Center di Nahariya ha riferito che 18 persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di un attacco con droni di Hezbollah ad Arab al-Aramshe, nel nord di Israele. Uno dei feriti si trova in condizioni critiche, altri due sono in gravi condizioni.

