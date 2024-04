Mo: Usa, ‘distrutto missile antinave Houthi nello Yemen’

MeteoWeb

Washington, 12 apr. (Adnkronos) – L’esercito degli Stati Uniti ha affermato di aver distrutto un missile antinave Houthi nel corso di un attacco contro le posizioni del gruppo nelle aree che controlla nello Yemen. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha scritto su X che l’attacco è stato effettuato in “un’area dello Yemen controllata dai terroristi Houthi, sostenuti dall’Iran”.

Il Centcom ha precisato che il missile “rappresentava una minaccia imminente per gli Stati Uniti, la coalizione e le navi mercantili nella regione” e che, secondo la sua analisi della situazione dopo l’attacco, “non ci sono feriti o danni”.

“Queste azioni sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per gli Stati Uniti, la coalizione e le navi mercantili”, ha concluso il Centcom.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.