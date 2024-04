Mo: World Central Kitchen, ‘a Gaza è guerra contro l?umanità stessa’

MeteoWeb

Gaza, 7 apr. (Adnkronos) – Il fondatore di World Central Kitchen José Andrés ha sollevato dubbi sull’indagine israeliana sull’attacco che ha ucciso sette membri del suo staff a Gaza e ha avvertito che la guerra di Israele a Gaza è diventata una ?guerra contro l’umanità stessa?.

“Voglio ringraziare, ovviamente, l’IDF per aver condotto un’indagine così rapida”, ha detto il capo dell’organizzazione benefica con sede negli Stati Uniti al programma This Week della Abc.

?Allo stesso tempo, direi che con qualcosa di così complicato, l?indagine dovrebbe essere molto più approfondita?, ha aggiunto Andrés. “E direi che l’autore del reato non può indagare su se stesso”.

