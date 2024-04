Mo: Wp, ‘Austin si è lamentato con Gallant, ‘non ci ha informati dell’attacco in Siria”

MeteoWeb

Washington, 12 apr. (Adnkronos) – Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin si è lamentato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant del fatto che Washington non era stata informata prima di un attacco aereo del 1° aprile contro l’edificio del consolato iraniano a Damasco, ampiamente attribuito a Israele. Lo scrive il Washington Post, citando funzionari statunitensi secondo cui la denuncia di Austin era basata sul fatto che l’attacco aumentava i rischi per le forze americane nella regione.

Israele è in massima allerta per le possibili ritorsioni dell’Iran per l’attacco che ha ucciso diversi comandanti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, tra cui due generali. Il rapporto arriva dopo che Gallant ha detto alla sua controparte americana, ieri sera nel corso di una telefonata, che qualsiasi attacco iraniano diretto su Israele genererà una risposta israeliana proporzionata.

