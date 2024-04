Natalità, Roccella: “Grande incentivo per investimento potrebbe arrivare da Ue”

MeteoWeb

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Un grande incentivo per l?investimento nelle politiche per la natalità potrebbe arrivare dall?Unione Europea. L?Italia intende portare nella nuova Commissione e nel nuovo Parlamento il tema della demografia come una priorità del prossimo quinquennio”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella aprendo i lavoro del convegno, da lei organizzato, ‘Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro’ in corso a Roma.

“Come già fatto sulla transizione green e digitale, anche l?investimento nella transizione demografica, ossia nel passaggio da un rigido inverno ad una almeno timida primavera di nuove nascite, passa attraverso l?audacia e il senso di futuro dell?Europa. Noi ci crediamo e lavoreremo per questo”, ha concluso Roccella.

