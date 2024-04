Papa: ?la guerra è dappertutto, chiediamo la pace?

MeteoWeb

Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – Città del Vaticano, 10 apr.(Adnkronos) Il Papa, al termine dell?udienza generale, ha rinnovato il suo appello per la pace. ?Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina e alla Palestina e ad Israele. Che il Signore ci dia la pace. La guerra è dappertutto?, ha detto il Papa con dolore. ?Non dimentichiamo il Myanmar . Chiediamo al Signore la pace e non dimentichiamo questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto in questo posto di guerra. Preghiamo sempre insieme per la pace?, il suo appello.

