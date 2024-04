Pd: Marino, ‘Schlein da candidata ha detto no alle armi, poi in Europa ha votato aumento spesa’

MeteoWeb

Roma, 4 apr (Adnkronos) – “Non conosco Elly Schlein, ho voluto ascoltarla, mi sembra una donna estremamente articolata e in molte idee mi posso riconoscere. Ma se mi candido alle primarie, le vinco e dico che sono contro le armi, la guerra, il termovalorizzatore, poi arrivo e prendo la mia posizione di segretaria e dico che il termovalorizzatore ormai c’è, voto in Europa per l’aumento della spesa militare. No”. Lo ha detto Ignazio Marino, candidato alle europee con Avs, a Piazzapulita.

