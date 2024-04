Prencipe (Luiss): “Innovare modelli educativi, percorsi sempre più internazionali”

MeteoWeb

Roma, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) – ?Dobbiamo innovare i nostri modelli educativi per i nostri studenti, focalizzando le risorse anche sul post laurea mediante l?upskilling e il reskilling. Luiss e i suoi partner, tra cui il King?s College di Londra, vogliono affrontare con successo le sfide di domani anche grazie all?utilizzo dell?intelligenza artificiale. Inoltre, per attirare gli studenti esteri è importante offrire percorsi formativi sempre più internazionali?. Così Andrea Prencipe, rettore dell’università Luiss G. Carli di Roma in occasione dell’evento ‘The Future of Higher Education’ presso il campus dell’Università.

