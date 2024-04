Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani martedì 23 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 23 Aprile ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche mutevoli. Al mattino, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +4°C, con possibilità di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con cielo nuvoloso e piogge intermittenti. Le temperature massime saranno di circa +10°C. La sera, le precipitazioni tenderanno a diminuire e il cielo si libererà dalle nuvole, con temperature che scenderanno intorno ai +3°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si manterranno intorno ai +2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità media di circa 11km/h.

In base alle previsioni, la copertura nuvolosa sarà del 100% durante gran parte della giornata, con possibilità di piogge leggere soprattutto al mattino e nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1010hPa.

Guardando alle prossime giornate, le previsioni meteo per Aosta indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Aprile a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +1.8° perc. -0.4° prob. 59 % 7.3 ONO max 10.4 Maestrale 77 % 1014 hPa 3 cielo coperto +1.3° perc. -0.8° prob. 37 % 6.7 ONO max 9.2 Maestrale 76 % 1013 hPa 6 cielo coperto +3.3° perc. +1.3° prob. 38 % 7.5 ONO max 10.5 Maestrale 62 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +5.7° perc. +4.4° 0.17 mm 6.3 NO max 9 Maestrale 57 % 1011 hPa 12 cielo coperto +9.1° perc. +7.9° prob. 81 % 8.4 NO max 8.9 Maestrale 49 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +9.8° perc. +8.8° 0.13 mm 8.1 NO max 11.3 Maestrale 47 % 1006 hPa 18 cielo coperto +5.6° perc. +3.2° prob. 78 % 11.4 NO max 13.6 Maestrale 67 % 1009 hPa 21 poche nuvole +2.1° perc. -1° prob. 39 % 10.9 ONO max 13.5 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:31

