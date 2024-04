Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani domenica 28 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Aprile ad Aosta prevedono condizioni atmosferiche instabili per gran parte della giornata. Durante la notte, ci saranno precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero diventare moderate nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una sensazione termica leggermente inferiore.

Nella mattina, il maltempo persiste con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno tra i +8°C e i +9°C, con venti provenienti da Est – Sud Est che potrebbero raggiungere i 14,6km/h. L’umidità sarà al 99% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1019hPa.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai +9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e i venti provenienti da Est soffieranno a una velocità di circa 13km/h. L’umidità sarà al massimo, al 100%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1020hPa.

In serata, il cielo sarà ancora coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire, con solo una leggera pioviggine prevista. Le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con venti provenienti da Est che potranno raggiungere i 14,4km/h. L’umidità sarà alta, al 99%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1021hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Aprile ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da piogge continue e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Aprile a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +7.9° perc. +6.5° 1 mm 8.2 ESE max 12.8 Scirocco 99 % 1018 hPa 3 pioggia moderata +7.6° perc. +6.3° 1.32 mm 7.7 E max 12.6 Levante 99 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +8.3° perc. +6.8° 0.41 mm 9.2 E max 14.6 Levante 99 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +9.2° perc. +7.9° 0.38 mm 8.9 ESE max 13.5 Scirocco 100 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +9.3° perc. +7.8° 0.88 mm 9.9 E max 14 Levante 100 % 1021 hPa 15 pioggia leggera +9° perc. +7.9° 0.56 mm 7.6 E max 13.1 Levante 100 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +9.1° perc. +8° 0.15 mm 7.9 E max 14.4 Levante 100 % 1021 hPa 21 cielo coperto +7.8° perc. +6.9° prob. 12 % 6.2 E max 9.3 Levante 97 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:37

