Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per la prossima settimana

Le previsioni meteo per Aosta indicano una settimana in cui il clima sarà mutevole. Si prevedono temperature in aumento con possibili precipitazioni. In particolare, il pomeriggio di Lunedì sarà caratterizzato da pioggia leggera, mentre Martedì si prospetta una giornata con cielo coperto e pioggia leggera nel pomeriggio. Mercoledì, invece, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Giovedì, infine, si prevede nuovamente cielo coperto con temperature stabili. È consigliabile rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo e essere preparati per affrontare le variazioni climatiche.

Lunedì 22 Aprile

Notte

Durante la notte a Aosta, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +2°C, con una sensazione termica di -0,5°C a causa di una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 8,5km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo coperto al 99%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +3,6°C, con una sensazione termica identica. Il vento soffierà da Ovest a 5,4km/h, mantenendo l’umidità al 57%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno agli +8,3°C, con una sensazione termica di +7,2°C. Il vento soffierà da Nord a 7,8km/h, portando con sé precipitazioni di 0.36mm. L’umidità aumenterà al 51% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%. Le temperature scenderanno a +2,2°C, con una sensazione termica di 0°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Nord Ovest a 9,6km/h, mantenendo l’umidità al 77% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 23 Aprile

Notte

Durante la notte a Aosta, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +1,6°C, con una sensazione termica di -0,1°C a causa di una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 7,7km/h. L’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina inizierà con cielo coperto al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +3,6°C, con una sensazione termica di +1,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 9,9km/h, mantenendo l’umidità al 61%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno agli +9°C, con una sensazione termica di +8,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 9,7km/h, portando con sé precipitazioni di 0.46mm. L’umidità aumenterà al 54% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 97%. Le temperature scenderanno a +3,3°C, con una sensazione termica di +0,6°C. Il vento sarà proveniente da Nord Ovest a 11km/h, mantenendo l’umidità al 78% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 24 Aprile

Notte

Durante la notte a Aosta, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno intorno ai +1,5°C, con una sensazione termica di -1,7°C a causa di una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 15,6km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina inizierà con cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +1,4°C, con una sensazione termica di -1,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 16,1km/h, mantenendo l’umidità al 77%. La pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è previsto cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno agli +1,2°C, con una sensazione termica di -2,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 18,1km/h, mantenendo l’umidità al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature scenderanno a +1,1°C, con una sensazione termica di -2,4°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Nord Ovest a 18,6km/h, mantenendo l’umidità al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 25 Aprile

Notte

Durante la notte a Aosta, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +3,7°C, con una sensazione termica di +1,8°C a causa di una brezza leggera da Ovest a 8,9km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo coperto al 92%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +3,8°C, con una sensazione termica di +2,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,4km/h, mantenendo l’umidità al 75%. La pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è previsto cielo coperto al 92%. Le temperature si manterranno intorno ai +3,8°C, con una sensazione termica di +2,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,1km/h, mantenendo l’umidità al 74% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 92%. Le temperature scenderanno a +3,7°C, con una sensazione termica di +2,1°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a 7,7km/h, mantenendo l’umidità al 73% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni ad Aosta saranno caratterizzati da temperature in aumento e possibili precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi.

