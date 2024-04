Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bari per Giovedì 4 Aprile prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +13,7°C e i +17,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque confortevole.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con un aumento delle temperature che raggiungeranno un massimo di +17,8°C. Il vento soffierà con intensità variabile da leggera a moderata, proveniente prevalentemente da direzione Nord. L’umidità si manterrà su valori intorno al 57-63%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1020-1021hPa.

In serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero interessare la zona. Le temperature si manterranno comunque miti, con valori intorno ai +14,5°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità in diminuzione rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Bari indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. È consigliabile godersi una passeggiata all’aria aperta e approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.9° perc. +13° Assenti 10 O max 16.1 Ponente 62 % 1019 hPa 3 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 13.8 O max 21.1 Ponente 61 % 1019 hPa 6 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 17.7 ONO max 27 Maestrale 64 % 1020 hPa 9 cielo sereno +16.5° perc. +15.6° Assenti 14.2 NO max 18.1 Maestrale 57 % 1021 hPa 12 cielo sereno +17.7° perc. +17° Assenti 14.1 N max 15.2 Tramontana 56 % 1021 hPa 15 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 9.2 NE max 7.7 Grecale 57 % 1020 hPa 18 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 8.2 ENE max 11.6 Grecale 67 % 1021 hPa 21 poche nuvole +14.7° perc. +14° Assenti 5.6 SSO max 5.7 Libeccio 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:23

