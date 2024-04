Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani sabato 13 aprile

MeteoWeb

Sabato 13 Aprile a Bolzano si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo parzialmente nuvoloso durante la mattina e il pomeriggio, per poi coprirsi completamente in serata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con intensità leggera.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 78%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord-est. Durante la mattinata il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature in aumento fino a raggiungere i +20,7°C intorno alle 08:00.

Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 51% e temperature che raggiungeranno i +26,2°C intorno alle 12:00. Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 16% intorno alle 13:00, con temperature stabili sui +26,6°C.

Durante la sera, il cielo si ricoprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa al 100% intorno alle 19:00 e temperature intorno ai +18,8°C. La situazione rimarrà stabile anche nelle ore notturne, con cielo coperto e temperature intorno ai +16,6°C intorno alle 23:00.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Bolzano, si prevede un aumento delle temperature e una maggiore variabilità delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 4.8 NE max 6 Grecale 74 % 1030 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.4 NE max 5.1 Grecale 75 % 1030 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 3.6 NNE max 5 Grecale 70 % 1030 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° Assenti 2.3 SO max 2.7 Libeccio 48 % 1028 hPa 12 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.7 SO max 4.5 Libeccio 38 % 1026 hPa 15 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 5 SO max 5.7 Libeccio 36 % 1024 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 2.2 S max 3.1 Ostro 67 % 1025 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.4 ENE max 4.1 Grecale 74 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:03

