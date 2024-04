Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Brescia mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 42% al 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C nelle prime ore del giorno, con una leggera sensazione di freddo percepito.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 66% con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +15°C. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità compresa tra i 4,2km/h e i 6,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di circa +15,9°C, con una sensazione di freddo percepito intorno ai +15,2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 6,8km/h.

In serata, la situazione non subirà variazioni significative, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 95%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +12°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio, con valori intorno ai 4km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 4 Aprile a Brescia indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento sarà presente, ma con intensità moderata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 4.8 NNO max 4.7 Maestrale 86 % 1019 hPa 3 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.3 NNE max 3.9 Grecale 84 % 1019 hPa 6 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.1 NNE max 4 Grecale 84 % 1020 hPa 9 nubi sparse +13.4° perc. +12.5° Assenti 4.3 SSE max 2.8 Scirocco 67 % 1021 hPa 12 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 6.7 SSO max 5.8 Libeccio 62 % 1019 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 5.5 SO max 5.8 Libeccio 63 % 1018 hPa 18 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 4 NO max 4 Maestrale 81 % 1019 hPa 21 nubi sparse +10.7° perc. +10° Assenti 5.5 N max 5.1 Tramontana 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:54

