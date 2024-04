Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani mercoledì 3 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 3 Aprile a Ferrara si prevedono condizioni meteo instabili con cielo coperto per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i +9,3°C e i +16,8°C, con una sensazione termica che varierà tra i +8,2°C e i +15,8°C.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà del 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i +14,2°C. Nel pomeriggio, si prevede la presenza di piogge leggere con una probabilità del 33% alle 14:00 e del 49% alle 17:00. La situazione non migliorerà nemmeno in serata, con cielo coperto e probabilità di pioggia del 49% alle 18:00 e del 2% alle 21:00.

Le precipitazioni saranno presenti soprattutto nel pomeriggio, con una intensità di 0.12mm alle 15:00 e 0.11mm alle 16:00. L’umidità si manterrà costante intorno all’80% durante la notte e la mattina, per poi aumentare fino all’87% nel pomeriggio e nella serata.

In base alle previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello nel caso in cui si debba uscire. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per Ferrara per gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 3 Aprile a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.4° perc. +8.2° Assenti 8.5 OSO max 9.4 Libeccio 80 % 1015 hPa 3 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.5 NO max 4.7 Maestrale 78 % 1015 hPa 6 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° Assenti 5.1 OSO max 6.6 Libeccio 79 % 1016 hPa 9 cielo coperto +14.2° perc. +13.3° prob. 5 % 4.9 SSO max 7.2 Libeccio 62 % 1016 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +15.8° prob. 11 % 8.1 OSO max 20.3 Libeccio 49 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +12.1° perc. +11.5° 0.12 mm 17.1 NNO max 20.4 Maestrale 82 % 1014 hPa 18 cielo coperto +11° perc. +10.5° prob. 49 % 3 NO max 6.7 Maestrale 87 % 1016 hPa 21 cielo coperto +10.9° perc. +10.3° prob. 2 % 7.2 NO max 12.1 Maestrale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:46

