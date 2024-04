Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani giovedì 18 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Genova per Giovedì 18 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da condizioni instabili e precipitazioni diffuse. La mattina inizierà con cielo coperto e probabilità di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai +14°C. Nel corso della mattinata, la pioggia diventerà più intensa, con precipitazioni moderate e temperature in lieve calo.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non miglioreranno, anzi si prevede un aumento dell’intensità delle piogge, con possibilità di rovesci anche forti. Le temperature massime saranno di circa +11°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, intorno al 80%.

La situazione non cambierà nemmeno in serata, con cielo coperto e piogge persistenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +10°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, fino a diventare una brezza tesa con raffiche fino a 32,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 18 Aprile a Genova indicano una giornata caratterizzata da piogge diffuse e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata all’insegna della pioggia e dell’umidità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Aprile a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.9° perc. +9.8° prob. 3 % 9.2 NNE max 8.6 Grecale 66 % 1006 hPa 3 cielo coperto +9.6° perc. +8° prob. 15 % 11.2 N max 11.6 Tramontana 66 % 1006 hPa 6 cielo coperto +10° perc. +8.8° prob. 10 % 11.8 N max 14.5 Tramontana 67 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.9° perc. +12.8° prob. 31 % 8.2 NNO max 9 Maestrale 55 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +13.9° perc. +12.9° 0.75 mm 5.8 NE max 9 Grecale 61 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +11° perc. +10° 0.87 mm 14.9 NE max 23.7 Grecale 74 % 1008 hPa 18 cielo coperto +11° perc. +10.2° prob. 78 % 16.8 NNO max 21.3 Maestrale 81 % 1010 hPa 21 cielo coperto +9.9° perc. +7.5° prob. 12 % 17.9 N max 31.7 Tramontana 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:15

