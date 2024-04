Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani giovedì 18 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Aprile a Guidonia indicano una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche mutevoli. Al mattino, il cielo sarà coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense, con piogge moderate. La sera, la pioggia tenderà a diminuire, ma si manterrà comunque una copertura nuvolosa significativa.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 10km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1006hPa.

Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà i 17°C, ma la percezione sarà di circa 16°C a causa delle precipitazioni in atto. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 18km/h con raffiche più vivaci. L’umidità salirà al 71% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1006hPa.

In serata, la temperatura calerà fino a 9°C, con una percezione di freddo intorno agli 8°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 22km/h, con raffiche vivaci. Le precipitazioni saranno ancora presenti, seppur in forma più leggera, con un’umidità che si attesterà intorno al 83% e una pressione atmosferica stabile sui 1009hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Guidonia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Aprile a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +8.9° perc. +8.1° Assenti 6.4 E max 7.4 Levante 69 % 1007 hPa 3 nubi sparse +8.2° perc. +7.2° prob. 8 % 6.9 E max 6.3 Levante 68 % 1006 hPa 6 nubi sparse +11.5° perc. +10.3° prob. 25 % 4.2 ESE max 7.2 Scirocco 62 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +14.1° 0.11 mm 6.7 SE max 10.1 Scirocco 50 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +18° perc. +16.9° 0.22 mm 5.7 SSO max 7.5 Libeccio 40 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +14.1° perc. +13.4° 1.1 mm 14 SO max 17.9 Libeccio 71 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +10.5° perc. +9.9° 1.36 mm 9.1 SSE max 18.3 Scirocco 88 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +8.9° perc. +7.4° 0.92 mm 9.9 SE max 15.7 Scirocco 92 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:56

