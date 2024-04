Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani giovedì 18 aprile

MeteoWeb

Giovedì 18 Aprile a Latina si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-13°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a velocità compresa tra i 7km/h e i 16,4km/h provenendo prevalentemente da Est.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, mantenendo una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 62% e il 89%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 11-13°C, ma la percezione sarà influenzata dalla presenza di venti che potranno raggiungere i 20,1km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70-82%. Le temperature massime saranno di circa 15-16°C, con venti che soffieranno a una velocità compresa tra i 14,7km/h e i 16,9km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Latina tenderà a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 41-70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10-11°C, con venti che perderanno progressivamente intensità.

In conclusione, per Giovedì 18 Aprile a Latina ci si aspetta una giornata instabile con piogge leggere e nubi sparse. Le temperature si manterranno fresche, con venti moderati provenienti principalmente da Est. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +9.2° perc. +8.4° prob. 5 % 7 E max 8.2 Levante 81 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +9.1° perc. +7.7° 0.17 mm 8.9 E max 10.4 Levante 81 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11° perc. +10.2° 0.65 mm 8.6 ESE max 15.5 Scirocco 82 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +13° perc. +12.2° 0.23 mm 16.4 E max 20.1 Levante 73 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +16.2° perc. +15.2° 0.16 mm 10.9 SE max 12.6 Scirocco 52 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +14.4° perc. +13.7° 0.37 mm 14 SSO max 13.7 Libeccio 67 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +10.6° perc. +9.9° 0.68 mm 8.1 S max 12.9 Ostro 87 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +11° perc. +10.2° 0.12 mm 8 SO max 15.8 Libeccio 78 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:54

