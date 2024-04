Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Giovedì 4 Aprile a Livorno si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +11,9°C e i +15,4°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +13°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +14,8°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con un cielo coperto al 99% e temperature che si manterranno intorno ai +15,4°C. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il suo picco massimo, con probabilità di piogge che si attesteranno intorno al 32%.

In serata, la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14,2°C.

In conclusione, per Giovedì 4 Aprile a Livorno ci aspettiamo una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Le condizioni meteo rimarranno stabili nel corso della giornata, con un leggero miglioramento della situazione nel corso della serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alla copertura nuvolosa in aumento e alla possibilità di precipitazioni nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.7° perc. +12.2° prob. 16 % 6.1 NNE max 7.8 Grecale 84 % 1019 hPa 3 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° prob. 3 % 10.5 E max 9.9 Levante 86 % 1019 hPa 6 nubi sparse +12.6° perc. +12° prob. 3 % 7.7 ESE max 8.5 Scirocco 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 14 % 8.6 SE max 10.2 Scirocco 77 % 1021 hPa 12 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° prob. 26 % 8.6 SSO max 11.8 Libeccio 73 % 1021 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 32 % 15.3 SSO max 18.9 Libeccio 79 % 1020 hPa 18 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° prob. 16 % 11.2 SO max 15.9 Libeccio 86 % 1021 hPa 21 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 7.5 SO max 12.7 Libeccio 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.