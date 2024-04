Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Milano per Giovedì 4 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 91% e il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Al mattino, le nuvole tenderanno a diradarsi leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 17% e il 72%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +15°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà per lo più debole, con raffiche di brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 82% e il 97%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +16-17°C, mentre l’umidità relativa dell’aria sarà intorno al 55-61%. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo principalmente da direzione Sud.

In serata, le nubi saranno ancora presenti con una copertura nuvolosa che varierà tra il 74% e l’88%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +13°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una diminuzione dell’intensità rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una giornata con cielo variabilmente nuvoloso, temperature in aumento durante la mattinata e massime intorno ai +16-17°C nel pomeriggio. Il vento sarà per lo più leggero, con raffiche di brezza e direzione prevalente da Sud. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019-1021hPa. Resta comunque consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo locali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +8.5° perc. +8° Assenti 5.3 ONO max 5.4 Maestrale 88 % 1019 hPa 3 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.1 NNE max 1.7 Grecale 87 % 1018 hPa 6 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.6 N max 3.9 Tramontana 86 % 1020 hPa 9 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° Assenti 2.7 ESE max 2.6 Scirocco 68 % 1021 hPa 12 nubi sparse +15.9° perc. +15.1° Assenti 3.3 SE max 3.2 Scirocco 58 % 1019 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 3.7 S max 5 Ostro 55 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° Assenti 3.6 SO max 4.1 Libeccio 70 % 1019 hPa 21 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 4.4 OSO max 4.6 Libeccio 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:58

