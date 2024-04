Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani domenica 21 aprile

MeteoWeb

Domenica 21 Aprile a Padova si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli e instabili. Le previsioni del tempo indicano un’alternanza tra piogge leggere e nubi sparse, con temperature che si manterranno fresche durante l’arco della giornata.

Mattina e Pomeriggio

Durante la mattina e il pomeriggio, ci si può aspettare piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà tra il 93% e il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una sensazione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà principalmente da direzioni variabili, con intensità che raggiungerà i 7,5km/h. Le precipitazioni potrebbero essere di circa 0.6mm, mantenendo l’umidità intorno al 56-68%.

Sera e Notte

Nel corso della serata e della notte, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con intensità che potrebbe aumentare leggermente. Le temperature scenderanno fino a +8,5°C, con una sensazione termica che potrebbe essere ancora più fredda. Il vento si intensificherà provenendo prevalentemente da Nord Est, con raffiche che potrebbero superare i 35km/h. La probabilità di piogge rimarrà alta, intorno al 78-100%.

Considerazioni Finali

Alla luce delle previsioni meteo per Domenica 21 Aprile a Padova, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge leggere e venti sostenuti. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Padova.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Aprile a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 86 % 4.3 NNO max 5.5 Maestrale 86 % 1015 hPa 3 cielo coperto +7.4° perc. +6.5° prob. 34 % 6.2 ONO max 6.4 Maestrale 85 % 1014 hPa 6 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° prob. 40 % 2.7 NNO max 3.5 Maestrale 80 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +12.2° perc. +11.1° 0.36 mm 4.1 SE max 5.7 Scirocco 63 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +13.2° perc. +12° 0.6 mm 7.1 SSE max 7.1 Scirocco 56 % 1013 hPa 15 cielo coperto +13.1° perc. +11.9° prob. 55 % 4.8 SSE max 5.5 Scirocco 55 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +10.8° perc. +9.6° 0.18 mm 2.5 E max 3.8 Levante 67 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +8.7° perc. +6.2° 0.54 mm 16.4 NE max 29.1 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:09

