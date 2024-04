Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani sabato 20 aprile

MeteoWeb

Sabato 20 Aprile a Padova si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibilità di piogge leggere soprattutto durante la mattina e la sera.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci aspettiamo cielo coperto con piogge leggere che potrebbero persistere fino a metà giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità fino a 33,2km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo coperto e piogge leggere che continueranno a interessare la zona. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12°C, con venti che potrebbero raggiungere i 24,8km/h provenienti da Est.

In serata, la situazione non migliorerà, con cielo coperto e piogge leggere che potrebbero persistere fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai +9°C, con venti che perderanno un po’ di intensità ma che continueranno a soffiare da Est – Nord Est con velocità intorno ai 15,4km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova, possiamo affermare che Sabato 20 Aprile sarà caratterizzato da un clima instabile con piogge leggere e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Aprile a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +7.4° perc. +6.5° Assenti 5.8 NO max 7.9 Maestrale 74 % 1008 hPa 3 nubi sparse +6.2° perc. +5.3° prob. 1 % 5.4 NNE max 6.9 Grecale 84 % 1007 hPa 6 nubi sparse +8.5° perc. +7.1° Assenti 8.7 NNE max 17.9 Grecale 77 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +11.2° perc. +10.2° 0.26 mm 20.8 NE max 31.9 Grecale 71 % 1009 hPa 12 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° prob. 65 % 24.8 E max 29.3 Levante 66 % 1010 hPa 15 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° prob. 26 % 14.6 E max 24.8 Levante 62 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +10.6° perc. +9.4° 0.11 mm 9.5 E max 16.8 Levante 67 % 1012 hPa 21 cielo coperto +8.9° perc. +8.4° prob. 20 % 5.4 N max 9.1 Tramontana 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.