Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani sabato 6 aprile

Sabato 6 Aprile a Perugia si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse alternate a momenti di cielo coperto. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 36% e il 97%, con temperature comprese tra i +7,4°C e i +20,6°C. La temperatura percepita sarà simile alla temperatura effettiva, con un lieve aumento nel corso della giornata. La velocità del vento si manterrà generalmente intorno ai 2-6 km/h, con raffiche leggere fino a 10,3 km/h. L’umidità sarà elevata, variando tra il 44% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1022-1026 hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di cielo coperto, con temperature in aumento fino a +19°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, mantenendo comunque un clima gradevole con temperature intorno ai +20°C. In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +10-13°C.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Perugia si prevedono condizioni stabili con temperature gradevoli e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con minime intorno ai +7°C e massime che potrebbero superare i +20°C. L’umidità resterà elevata, ma senza precipitazioni significative in vista.

In conclusione, Sabato 6 Aprile a Perugia si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili ma complessivamente gradevoli, ideali per godersi le bellezze della città umbra. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Perugia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.4 SSO max 2.5 Libeccio 87 % 1026 hPa 3 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 0.9 SSE max 1.3 Scirocco 88 % 1026 hPa 6 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 1.6 SE max 1.8 Scirocco 82 % 1026 hPa 9 nubi sparse +16.2° perc. +15.3° Assenti 3.1 SO max 4.5 Libeccio 56 % 1025 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19° Assenti 5.7 SO max 9.1 Libeccio 44 % 1024 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +19.6° Assenti 5.8 OSO max 9.6 Libeccio 44 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 2 SO max 2.7 Libeccio 67 % 1023 hPa 21 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 1.9 SO max 3.1 Libeccio 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:45

