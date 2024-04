Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani mercoledì 3 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 3 Aprile a Ragusa si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti coperti a nubi sparse durante la giornata. La temperatura massima sarà di +17,4°C, mentre la minima si attesterà sui +7,8°C. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 35% e il 100%, con umidità che si manterrà intorno al 78%. Il vento soffierà a velocità variabile tra 0,9km/h e 19,1km/h, con raffiche fino a 21,7km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai +8,8°C. Le nubi sparse caratterizzeranno le prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Durante la mattina il cielo si manterrà nuvoloso, ma senza precipitazioni, con temperature in aumento fino a +17°C.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +16°C. La situazione non cambierà durante la sera, con cielo coperto e temperature in lieve calo fino a +9,5°C.

In base alla situazione meteo attesa per Mercoledì 3 Aprile, si consiglia di prestare attenzione agli sbalzi di temperatura e di tenere a portata di mano un ombrello in caso di precipitazioni improvvise. Per i prossimi giorni a Ragusa, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 3 Aprile a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.8 N max 4.1 Tramontana 78 % 1020 hPa 3 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 1.7 ENE max 2.5 Grecale 78 % 1019 hPa 6 nubi sparse +10.6° perc. +9.5° Assenti 1.6 ONO max 3.2 Maestrale 66 % 1019 hPa 9 nubi sparse +16.3° perc. +15.1° Assenti 13.3 OSO max 13.6 Libeccio 43 % 1020 hPa 12 nubi sparse +17.4° perc. +16.2° Assenti 18.1 O max 18 Ponente 39 % 1019 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +14.9° Assenti 12.6 O max 17.5 Ponente 49 % 1018 hPa 18 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 7.8 ONO max 9.3 Maestrale 76 % 1018 hPa 21 nubi sparse +9.5° perc. +8.6° Assenti 7.3 NNO max 8 Maestrale 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:27

