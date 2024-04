Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani martedì 2 aprile

MeteoWeb

Martedì 2 Aprile a Ravenna si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Al mattino il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una percezione di +11°C a causa di un vento proveniente da Sud Ovest con velocità fino a 25km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 43%. Le temperature saliranno fino a +17°C, ma la percezione sarà di +16°C a causa del vento che soffierà sempre da Sud Ovest con una velocità di 26,9km/h. L’umidità aumenterà al 51% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

In serata le nubi si diraderanno, con una copertura nuvolosa intorno al 37%. Le temperature si attesteranno sui +13°C, con una percezione di +11,8°C a causa del vento che soffierà da Sud Ovest con una velocità di 24,6km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 2 Aprile a Ravenna indicano una giornata con cielo variabile, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti provenienti da Sud Ovest che influenzeranno la percezione termica. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni climatiche. Per i prossimi giorni a Ravenna si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Martedì 2 Aprile a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +11.9° Assenti 35.3 OSO max 59.1 Libeccio 66 % 1008 hPa 3 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 23.1 OSO max 44.8 Libeccio 68 % 1010 hPa 6 cielo sereno +12.4° perc. +11.4° Assenti 24.5 SO max 44.7 Libeccio 68 % 1012 hPa 9 cielo sereno +16.5° perc. +15.5° Assenti 26.6 OSO max 38.3 Libeccio 49 % 1013 hPa 12 cielo sereno +18.5° perc. +17.5° prob. 3 % 24.5 SO max 33.1 Libeccio 40 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +16.8° Assenti 26.9 OSO max 34 Libeccio 51 % 1012 hPa 18 poche nuvole +13.6° perc. +12.7° Assenti 26.3 SO max 44 Libeccio 62 % 1013 hPa 21 nubi sparse +13° perc. +11.8° Assenti 24.6 SO max 46.4 Libeccio 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:42

