Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani venerdì 12 aprile

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Aprile a Torino indicano condizioni generalmente stabili e piacevoli. Durante la giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con la presenza di poche nuvole solo in alcune ore del mattino. Le temperature si manterranno miti, con valori massimi intorno ai 23°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da sud con una velocità di circa 1,8km/h.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature saliranno fino a toccare i 23°C, con una percezione di caldo piacevole. Il vento sarà debole, proveniente da sud-est con una velocità intorno ai 3,7km/h.

In serata il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. Il vento sarà sempre debole, proveniente da sud-sud-est con una velocità di circa 4,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Aprile a Torino sono ottimistiche, con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. È prevista una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche, ma nel complesso la giornata si prospetta piacevole per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Torino.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 2.1 NNO max 2.6 Maestrale 78 % 1029 hPa 3 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 2.8 ONO max 2.9 Maestrale 80 % 1029 hPa 6 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 2.2 O max 2.4 Ponente 79 % 1030 hPa 9 poche nuvole +19.1° perc. +18.8° Assenti 1.8 S max 1.2 Ostro 66 % 1030 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 3 SE max 2.2 Scirocco 56 % 1029 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 3.3 SSE max 3.4 Scirocco 52 % 1027 hPa 18 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 1.2 SE max 3.5 Scirocco 72 % 1027 hPa 21 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 2.3 O max 3.1 Ponente 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:14

