Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani domenica 14 aprile

Le previsioni meteo a Trento per Domenica 14 Aprile mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 62% e il 80%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18°C e i +25,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord, con intensità comprese tra i 1,2km/h e i 5,7km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 29%. Le temperature massime saranno di +27,6°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità, arrivando a toccare i 10,5km/h provenienti da sud-sud ovest. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 2%.

In serata, la situazione meteorologica a Trento peggiorerà, con piogge leggere che interesseranno la zona. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, con temperature che si abbasseranno fino a +17,9°C. I venti continueranno a provenire da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0,21mm e l’umidità sarà alta, intorno al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile a Trento indicano una giornata con un inizio piuttosto mite e asciutto, seguito da un pomeriggio con temperature gradevoli e bassa probabilità di pioggia. Tuttavia, la serata sarà caratterizzata da piogge leggere e un aumento dell’umidità. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Aprile a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° Assenti 2.9 NNE max 3.5 Grecale 91 % 1026 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 2.9 NNE max 3.4 Grecale 89 % 1025 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 2.9 NNE max 4.8 Grecale 79 % 1025 hPa 9 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° Assenti 1.2 OSO max 3 Libeccio 60 % 1023 hPa 12 nubi sparse +27.5° perc. +27.6° Assenti 7.5 SSO max 9.7 Libeccio 46 % 1020 hPa 15 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 6 % 10 SSO max 11.4 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.12 mm 8.2 S max 15.4 Ostro 86 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +19.1° prob. 45 % 5.3 S max 7.2 Ostro 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:04

