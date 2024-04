Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 17 Aprile a Trento si prospetta una giornata caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. Le prime ore della mattina saranno segnate da nubi sparse e temperature fresche, con una leggera brezza proveniente da nord. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, mantenendo comunque condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, ci si potrà aspettare un peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature tenderanno a diminuire, con un aumento dell’umidità e una pressione atmosferica che potrebbe variare.

In serata, le precipitazioni potrebbero persistere, con cielo coperto e temperature che si manterranno fresche. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con raffiche provenienti da diverse direzioni.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di essere preparati a improvvisi cambiamenti del tempo. Consultare costantemente le previsioni del tempo per essere informati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Aprile a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° prob. 14 % 2.8 SO max 4.5 Libeccio 83 % 1007 hPa 3 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.7 NO max 3.6 Maestrale 80 % 1007 hPa 6 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.6 N max 8.2 Tramontana 64 % 1007 hPa 9 nubi sparse +14.2° perc. +12.7° prob. 7 % 1.7 N max 6.2 Tramontana 36 % 1004 hPa 12 nubi sparse +16° perc. +14.5° prob. 35 % 3.9 ONO max 7.8 Maestrale 33 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +9.2° perc. +9.2° 1.02 mm 2.3 E max 6.8 Levante 79 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.22 mm 4.4 NNO max 8.5 Maestrale 85 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.18 mm 1.2 SSE max 4.1 Scirocco 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:08

