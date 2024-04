Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani mercoledì 10 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 10 Aprile a Treviso si prevedono condizioni meteo avverse con piogge persistenti e temperature fresche. La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto e precipitazioni continue, con intensità variabile durante l’arco della giornata.

Durante la notte, a partire dalle prime ore, sono attese piogge leggere che si intensificheranno progressivamente. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a 5-10km/h da direzione Nord.

La situazione meteorologica non migliorerà al risveglio, con piogge moderate che accompagneranno la mattina. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +14°C, con una percezione di freddo più marcata a causa del vento che aumenterà di intensità, raggiungendo i 27km/h da Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona di Treviso, con piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai +13°C. Il vento sarà ancora sostenuto, con raffiche fino a 40km/h da Nord – Nord Ovest.

Anche in serata le condizioni meteorologiche non daranno tregua, con piogge persistenti e temperature che si manterranno stabili intorno ai +12°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, con raffiche fino a 22km/h da direzione Nord.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo, considerando la possibilità di piogge intense. Per i prossimi giorni a Treviso, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 31 % 5 N max 6.3 Tramontana 87 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.52 mm 11.7 NNO max 23.1 Maestrale 87 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° prob. 68 % 16.2 NNE max 32.4 Grecale 83 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +14.5° perc. +14.2° 1.21 mm 14 NE max 27.4 Grecale 84 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.69 mm 22.6 NNO max 37.2 Maestrale 84 % 1019 hPa 15 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° prob. 56 % 19.5 N max 35 Tramontana 75 % 1020 hPa 18 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.18 mm 12.3 N max 23.4 Tramontana 80 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +12.1° perc. +11.5° 0.33 mm 11.6 NNO max 18.8 Maestrale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:54

