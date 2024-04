Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani mercoledì 24 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 24 Aprile a Treviso si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno dominate da piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una leggera percezione di freddo dovuta alla temperatura percepita uguale alla temperatura effettiva. Il vento soffierà a velocità contenute, con raffiche leggere e provenienti da diverse direzioni.

Durante la mattina, il tempo continuerà ad essere instabile con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i +8°C e i +11°C, mentre la percezione di freddo sarà leggermente inferiore. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo prevalentemente da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con nubi sparse e piogge più scarse. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alla mattina.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto con piogge leggere e temperature che si abbasseranno fino ai +8°C. Il vento sarà moderato e proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Aprile a Treviso indicano una giornata instabile con piogge leggere e copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno fresche, con venti di intensità moderata. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Aprile a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +8.4° perc. +8.4° 0.34 mm 1.6 SSO max 6.8 Libeccio 84 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +8° perc. +8° 0.19 mm 4.6 NO max 7.2 Maestrale 93 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +8.1° perc. +7.1° 0.83 mm 6.9 NNE max 10.9 Grecale 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +9.9° perc. +8.3° prob. 72 % 11 ENE max 13.6 Grecale 70 % 1007 hPa 12 cielo coperto +11° perc. +9.8° prob. 73 % 10.3 E max 9 Levante 63 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +11.6° perc. +10.4° 0.11 mm 4.9 SSE max 4.7 Scirocco 63 % 1006 hPa 18 cielo coperto +10° perc. +9° prob. 45 % 3 SO max 3.9 Libeccio 76 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +8.9° perc. +8.5° 0.31 mm 5.3 ESE max 6.5 Scirocco 82 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:12

