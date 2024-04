Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani sabato 20 aprile

MeteoWeb

Sabato 20 Aprile a Treviso si prevedono condizioni meteo instabili con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con valori compresi tra +6,9°C e +12,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, con punte di +4,8°C durante la notte e di +11,6°C nelle ore centrali del giorno.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, sono attese precipitazioni leggere che potrebbero persistere fino al primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà molto ampia, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h provenienti prevalentemente da est.

Nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere e intermittenti. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai +12,7°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma si manterrà comunque a livelli moderati.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Treviso, si prevede un persistere delle condizioni instabili con cielo nuvoloso e possibili piogge leggere. Le temperature dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Sabato, con un leggero aumento della percezione del freddo a causa della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Aprile a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +7.1° perc. +5° Assenti 10.5 NNE max 15.7 Grecale 82 % 1008 hPa 3 nubi sparse +6.9° perc. +5.2° Assenti 8.8 NNE max 12.1 Grecale 83 % 1007 hPa 6 nubi sparse +9.3° perc. +7.3° prob. 3 % 12.9 NNE max 27.1 Grecale 75 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +10.8° perc. +9.8° 0.16 mm 19.3 ENE max 31 Grecale 70 % 1010 hPa 12 cielo coperto +12.7° perc. +11.6° prob. 70 % 16.7 ESE max 19.4 Scirocco 59 % 1010 hPa 15 cielo coperto +12.7° perc. +11.5° prob. 32 % 11.4 E max 15.9 Levante 55 % 1011 hPa 18 cielo coperto +10.9° perc. +9.7° prob. 31 % 7.4 ESE max 13.1 Scirocco 63 % 1012 hPa 21 cielo coperto +9.1° perc. +8.6° prob. 16 % 5.4 NO max 13.1 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:07

