Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani venerdì 12 aprile

Le previsioni meteo a Treviso per Venerdì 12 Aprile prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con cielo sereno o poche nuvole. Le temperature si manterranno piacevoli durante le ore diurne, con valori che oscilleranno tra i +15,5°C e i +23,6°C. La temperatura percepita sarà in linea con la temperatura effettiva, garantendo una sensazione di benessere.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. Le temperature saranno fresche all’alba, ma in rapido aumento fino a superare i +20°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche rara nuvola. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +23-24°C, garantendo una gradevole sensazione primaverile. Il vento sarà sempre di tipo brezza leggera, con direzione variabile tra Sud e Ovest.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature caleranno gradualmente, ma rimarranno piacevoli, attestandosi intorno ai +17-18°C. Il vento sarà sempre di tipo brezza leggera, proveniente prevalentemente da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Aprile a Treviso indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature in lieve aumento nel fine settimana. Sono previste condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della primavera a Treviso.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.3° perc. +14.9° Assenti 6.4 NNE max 6.6 Grecale 76 % 1029 hPa 3 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 7.6 NNE max 8 Grecale 74 % 1029 hPa 6 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 4.9 NNE max 6.7 Grecale 71 % 1029 hPa 9 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 2.9 N max 4.7 Tramontana 55 % 1030 hPa 12 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 3.9 S max 4.9 Ostro 49 % 1028 hPa 15 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° prob. 7 % 8.3 SO max 8.2 Libeccio 52 % 1027 hPa 18 poche nuvole +19.2° perc. +19° prob. 3 % 7.8 SO max 8.2 Libeccio 70 % 1027 hPa 21 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 7.7 ONO max 8 Maestrale 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:56

