Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani mercoledì 1 maggio

MeteoWeb

Mercoledì 1 Maggio a Treviso si prevedono condizioni meteorologiche instabili e piovose per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +15°C e la possibilità di piogge leggere che si protrarranno anche nelle prime ore del mattino. Le temperature percepita saranno leggermente inferiori, con una percezione di freddo che potrebbe essere accentuata dalla presenza di venti provenienti dal Nord Est con raffiche fino a 14,5km/h.

Nel corso della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge leggere che caratterizzeranno il meteo fino al mezzogiorno. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. I venti provenienti da diverse direzioni, come il Nord Ovest e il Nord – Nord Est, soffieranno a velocità variabili tra i 7,8km/h e i 14km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona di Treviso, con precipitazioni che potrebbero risultare più intense rispetto alla mattina. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione di freddo che potrebbe aumentare a causa dei venti provenienti dall’Est – Sud Est che soffieranno fino a 33km/h.

In serata, il maltempo persiste con piogge moderate e temperature che si attestano intorno ai +15°C. I venti provenienti dall’Est – Nord Est soffieranno a velocità elevate, fino a 28,4km/h, contribuendo a rendere le condizioni atmosferiche ancora più avverse.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 1 Maggio a Treviso indicano una giornata caratterizzata da piogge continue e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del meteo e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare una giornata umida e ventosa. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 1 Maggio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° prob. 28 % 10.4 NE max 14.2 Grecale 76 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.55 mm 8.3 ENE max 10.2 Grecale 88 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.13 mm 9.1 NE max 15 Grecale 84 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.45 mm 5.1 NO max 7.8 Maestrale 78 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +20.9° 0.6 mm 18.3 ESE max 25.2 Scirocco 58 % 1010 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 53 % 13.9 E max 24.9 Levante 72 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +15° perc. +15° 1.63 mm 18 E max 28.4 Levante 93 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 1 mm 9.3 E max 24 Levante 93 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.