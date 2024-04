Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani giovedì 18 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Aprile a Udine prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno fresche, con valori che oscilleranno tra i +6,9°C e i +14°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, a causa della presenza di venti che soffieranno a velocità variabile tra i 2,4km/h e i 11,7km/h provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con una percezione di freddo leggermente più marcata. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo nuvoloso e possibili piogge leggere. Le temperature massime saranno di circa +14°C, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore. I venti saranno deboli, provenienti da Est – Sud Est.

In serata, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si abbasseranno fino a +6,9°C. La percezione di freddo sarà accentuata dalla presenza di venti provenienti da Nord – Nord Est.

In base alle previsioni, la situazione meteorologica a Udine per i prossimi giorni non subirà significative variazioni, con cielo coperto e possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno fresche, con valori che non supereranno i +14°C. I venti continueranno a soffiare con intensità variabile, mantenendo condizioni di instabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Aprile a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +7.7° perc. +6° 0.26 mm 9.6 N max 11.6 Tramontana 84 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +7.3° perc. +6.6° 0.17 mm 5.1 NNO max 5.7 Maestrale 83 % 1008 hPa 6 cielo coperto +8.2° perc. +7.2° prob. 44 % 6.6 NNE max 9.1 Grecale 78 % 1009 hPa 9 cielo coperto +11° perc. +9.8° prob. 40 % 2.4 SE max 3.5 Scirocco 63 % 1010 hPa 12 cielo coperto +13.6° perc. +12.3° prob. 64 % 2.6 E max 5.9 Levante 50 % 1010 hPa 15 cielo coperto +13.8° perc. +12.5° prob. 45 % 7.5 ESE max 8.6 Scirocco 46 % 1010 hPa 18 cielo coperto +9.9° perc. +9.1° prob. 49 % 7.1 ESE max 9.2 Scirocco 69 % 1012 hPa 21 cielo coperto +7.4° perc. +5.8° prob. 12 % 8.9 NE max 10.5 Grecale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:01

