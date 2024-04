Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani domenica 7 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Venezia per Domenica 7 Aprile mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche che influenzeranno la giornata dei cittadini veneziani.

Nella mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 47% e il 57%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +13,7°C e i +17,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque confortevole. Il vento soffierà a velocità contenute, con raffiche di brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 76-90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo ancora parzialmente nuvoloso e una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 29% e il 51%. Le temperature saranno piuttosto stabili, con valori che si aggireranno intorno ai +18°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, ma resterà comunque una brezza leggera. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 71-76%.

Nella sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,5°C e i +15,9°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà ancora una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. L’umidità rimarrà costante intorno all’82-84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 7 Aprile a Venezia indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con tendenza a coprirsi nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili e miti, con valori che non subiranno variazioni significative nel corso della giornata. L’umidità resterà su valori elevati, mentre il vento sarà una brezza leggera. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche a Venezia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Aprile a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 2.1 SO max 4.3 Libeccio 87 % 1023 hPa 3 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 1.7 N max 5.8 Tramontana 90 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° Assenti 3.2 N max 6 Tramontana 90 % 1022 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 1.2 O max 3.4 Ponente 79 % 1022 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.8 S max 6 Ostro 72 % 1021 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 10.5 SE max 8 Scirocco 76 % 1019 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 8.2 SE max 8.2 Scirocco 82 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° Assenti 1.4 S max 2.1 Ostro 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:49

