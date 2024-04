Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani sabato 27 aprile

MeteoWeb

Sabato 27 Aprile a Venezia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +10,3°C e i +15,6°C.

Durante la notte, le nubi saranno sparse con una copertura del cielo che varierà tra il 33% e il 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura che raggiungerà il 96% alle 07:00. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i +13,9°C alle 09:00, con una leggera brezza che soffierà da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando momenti di sereno e poche nuvole. Le temperature massime si attesteranno sui +15,6°C alle 13:00, con una brezza leggera che giungerà da Sud Est.

In serata, il cielo tornerà nuovamente a coprirsi, con una copertura del 100% alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +13,7°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Aprile a Venezia mostrano un’alternanza tra nubi sparse, cielo coperto e momenti di sereno. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Aprile a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° prob. 29 % 10.5 NNE max 11.4 Grecale 84 % 1015 hPa 3 nubi sparse +10.3° perc. +9.6° prob. 7 % 12 NE max 14.5 Grecale 85 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.3° perc. +10.7° prob. 11 % 10.9 NE max 14.4 Grecale 83 % 1016 hPa 9 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° prob. 16 % 9.3 NE max 8.7 Grecale 72 % 1018 hPa 12 nubi sparse +15.6° perc. +14.9° prob. 18 % 9.7 SE max 8.2 Scirocco 64 % 1017 hPa 15 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° prob. 24 % 10.4 SSE max 10 Scirocco 67 % 1017 hPa 18 nubi sparse +14° perc. +13.5° prob. 12 % 9.9 SSE max 11.7 Scirocco 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 2.8 S max 3.5 Ostro 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:15

