Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani lunedì 29 aprile

Le previsioni meteo a Venezia per Lunedì 29 Aprile mostrano condizioni stabili e piacevoli per la giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con cielo sereno per la maggior parte del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido con una leggera brezza proveniente dal Nord. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione leggermente inferiore. L’umidità sarà intorno al 70% e la pressione atmosferica stabile sui 1020hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Venezia, con temperature massime che raggiungeranno i +18°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In serata, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +15°C. Il vento proveniente da diverse direzioni manterrà la sua leggerezza, garantendo una piacevole serata a Venezia.

In conclusione, Lunedì 29 Aprile a Venezia si prospetta una giornata soleggiata e gradevole, con temperature primaverili e condizioni meteo ideali per godersi la città. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili, con cielo sereno e temperature piacevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Aprile a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 5.3 N max 5.3 Tramontana 80 % 1020 hPa 3 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 5.1 NNO max 5.1 Maestrale 83 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 5.1 N max 5.4 Tramontana 81 % 1021 hPa 9 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 2.5 SE max 2.2 Scirocco 68 % 1021 hPa 12 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 7.7 SSE max 4 Scirocco 63 % 1021 hPa 15 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 6.7 SSE max 5.5 Scirocco 59 % 1020 hPa 18 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 5 SSO max 5.3 Libeccio 64 % 1020 hPa 21 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.4 O max 4.6 Ponente 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:18

