Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani mercoledì 10 aprile

Mercoledì 10 Aprile a Venezia si prevedono condizioni meteo instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15-16°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 12-14°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 6:00, il cielo sarà coperto e la probabilità di piogge sarà del 51%. Le precipitazioni si intensificheranno durante la mattinata, con piogge moderate e temperature che si manterranno intorno ai 14°C. Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge si attenueranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto con temperature che oscilleranno intorno ai 13-14°C.

Nel tardo pomeriggio e sera, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo a Venezia, con precipitazioni leggere e temperature in lieve calo, intorno ai 12-13°C. Durante la notte, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili intorno ai 12°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da giovedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Aprile a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 15 % 11.1 ENE max 15.7 Grecale 89 % 1014 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 47 % 11.9 NNE max 18.2 Grecale 89 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 51 % 20.3 NE max 35.9 Grecale 85 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +14.2° perc. +13.9° 1.04 mm 20.2 NE max 33.8 Grecale 86 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.44 mm 27.2 N max 39.1 Tramontana 85 % 1018 hPa 15 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° prob. 52 % 25.2 NNE max 43.1 Grecale 72 % 1020 hPa 18 pioggia leggera +12.9° perc. +12.2° 0.13 mm 20.8 N max 36.8 Tramontana 78 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +12.7° perc. +12.1° 0.19 mm 16 N max 27.1 Tramontana 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:53

