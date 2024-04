Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Lunedì 22 Aprile, a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da piogge intense e persistenti, con temperature in diminuzione e venti forti provenienti dall’Est – Nord Est. L’umidità sarà elevata, e le precipitazioni raggiungeranno valori significativi, con intensità variabile durante la giornata. Martedì 23 Aprile il tempo migliorerà leggermente, con piogge più leggere e venti meno intensi, seppur con nuvolosità persistente. Mercoledì 24 Aprile e Giovedì 25 Aprile il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni saranno meno rilevanti, con temperature che si manterranno fresche. Bisognerà comunque prestare attenzione alle condizioni meteorologiche mutevoli e seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti repentini.

Lunedì 22 Aprile

Nella notte a Venezia, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% caratterizzerà le prime ore, con temperature intorno ai +9,6°C e una percezione di freddo di +6,9°C. Il vento soffierà a 20,8km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 27,8km/h e un’umidità del 75%. Le precipitazioni si attesteranno a 0.8mm con intensità di Pioviggine.

La mattina, il meteo prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno agli +8,8°C con una percezione di freddo di +5,5°C. Il vento sarà a 23,8km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 32,5km/h e un’umidità del 71%. Le precipitazioni raggiungeranno 1.03mm con intensità di Pioggia debole.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si aggraverà con forte pioggia e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +7,9°C con una percezione di freddo di +3,7°C. Il vento soffierà a 32km/h provenendo dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 43,7km/h e un’umidità del 90%. Le precipitazioni saranno abbondanti, con 7.75mm di pioggia e intensità di Pioggia forte.

In serata, il tempo continuerà a essere instabile con forte pioggia e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C con una percezione di freddo di +3,6°C. Il vento sarà a 34,9km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 49,1km/h e un’umidità dell’90%. Le precipitazioni saranno di 5.71mm con intensità di Pioggia moderata.

Martedì 23 Aprile

Nella notte a Venezia, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa all’89%. Le temperature si attesteranno intorno agli +8,7°C con una percezione di freddo di +5,1°C. Il vento soffierà a 27,4km/h provenendo dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 40,2km/h e un’umidità dell’87%. Le precipitazioni saranno di 0.22mm con intensità di Pioviggine.

Durante la mattina, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con copertura nuvolosa al 75%. Le temperature saliranno a +9,9°C con una percezione di freddo di +6,8°C. Il vento sarà a 25,7km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 27,6km/h e un’umidità del 78%. Non sono previste precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa all’87%. Le temperature si manterranno intorno agli +11,2°C con una percezione di freddo di +10,2°C. Il vento sarà a 22,4km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 24,4km/h e un’umidità del 72%. Le precipitazioni saranno di 0.2mm con intensità di Pioviggine.

In serata, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con copertura nuvolosa al 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,5°C con una percezione di freddo di +7,5°C. Il vento sarà a 13,9km/h proveniente dal Nord, con raffiche fino a 16,5km/h e un’umidità dell’81%. Non sono previste precipitazioni significative.

Mercoledì 24 Aprile

Nella notte a Venezia, il meteo prevede cielo coperto con copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C con una percezione di freddo di +6,8°C. Il vento soffierà a 15km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 18,9km/h e un’umidità dell’82%. Non sono previste precipitazioni significative.

Durante la mattina, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno agli +8,5°C con una percezione di freddo di +5,4°C. Il vento sarà a 20,8km/h proveniente dal Nord, con raffiche fino a 26,8km/h e un’umidità dell’88%. Le precipitazioni saranno di 0.58mm con intensità di Pioviggine.

Nel pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,9°C con una percezione di freddo di +7,9°C. Il vento sarà a 14,3km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 20km/h e un’umidità del 72%. Non sono previste precipitazioni significative.

In serata, il tempo si manterrà instabile con cielo coperto e copertura nuvolosa al 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,2°C con una percezione di freddo di +9,1°C. Il vento sarà a 8,9km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche fino a 9,6km/h e un’umidità del 70%. Non sono previste precipitazioni significative.

Giovedì 25 Aprile

Nella notte a Venezia, si prevede cielo coperto con copertura nuvolosa al 94%. Le temperature si manterranno intorno agli +8,3°C con una percezione di freddo di +8,3°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo dal Nord, con raffiche fino a 3,8km/h e un’umidità dell’80%. Non sono previste precipitazioni significative.

Durante la mattina, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno a +8,4°C con una percezione di freddo di +7,3°C. Il vento sarà a 7,7km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 9,1km/h e un’umidità dell’81%. Non sono previste precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si prevede cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno agli +8,6°C con una percezione di freddo di +6,6°C. Il vento sarà a 12,4km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 15,6km/h e un’umidità dell’84%. Non sono previste precipitazioni significative.

In serata, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno agli +8,3°C con una percezione di freddo di +5,9°C. Il vento sarà a 14,4km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 20,6km/h e un’umidità dell’86%. Non sono previste precipitazioni significative.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare piogge e venti forti. Restate aggiornati sulle previsioni e seguite eventuali avvisi meteo locali per garantire la vostra sicurezza e il vostro benessere.

