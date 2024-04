Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani mercoledì 17 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Aprile a Verona prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili e precipitazioni sparse.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni significative.

Nella mattina, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 60-70%, con temperature in aumento fino a +15°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile. Possibili precipitazioni leggere nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con la comparsa di piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà intorno al 60-70%, con temperature che si manterranno intorno ai +15°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud Ovest con raffiche leggere.

In serata, le precipitazioni diventeranno più intense, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +8°C, con venti provenienti da Nord Est con raffiche vivaci. Le piogge potrebbero essere abbondanti durante la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 17 Aprile a Verona indicano una giornata instabile con precipitazioni sparse e temperature in lieve aumento. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare possibili piogge durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Aprile a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 26 % 1.8 NNO max 4.4 Maestrale 86 % 1007 hPa 3 nubi sparse +7.3° perc. +6° Assenti 7.6 O max 11.8 Ponente 89 % 1007 hPa 6 cielo coperto +8.8° perc. +7.2° Assenti 9.9 O max 17.1 Ponente 81 % 1006 hPa 9 nubi sparse +12.7° perc. +11.6° Assenti 13 OSO max 12.5 Libeccio 63 % 1005 hPa 12 nubi sparse +15° perc. +14° prob. 15 % 9.4 SO max 7.6 Libeccio 55 % 1004 hPa 15 pioggia leggera +15.8° perc. +14.7° 0.28 mm 3.3 SSO max 5.6 Libeccio 51 % 1003 hPa 18 pioggia leggera +10° perc. +9.2° 0.85 mm 6.4 NNE max 14.3 Grecale 80 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +8.6° perc. +6.2° 0.4 mm 15.6 NE max 32.5 Grecale 82 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:08

