Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani sabato 6 aprile

Sabato 6 Aprile a Verona si prevede una giornata con condizioni meteorologiche variabili. La mattina inizierà con nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i +12,5°C e i +20,4°C, con una percezione leggermente inferiore alla temperatura effettiva. Il vento soffierà a velocità variabile, con raffiche leggere e direzione prevalente da Nord Ovest.

Durante la mattina, le nubi sparse lasceranno spazio a schiarite, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i +18,3°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con un picco di copertura nuvolosa intorno al 76% verso le 13:00. Le temperature massime saranno di +20,4°C, con vento proveniente da Ovest – Sud Ovest e una leggera diminuzione dell’umidità rispetto alle ore precedenti.

In serata, le nubi sparse tenderanno a aumentare leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 31%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai +15°C, con vento da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 6 Aprile a Verona indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e parzialmente nuvoloso, temperature gradevoli e vento di intensità moderata. Le condizioni meteo si mantengono stabili per i prossimi giorni, con cieli variabili e temperature che si attesteranno su valori primaverili.

Tutti i dati meteo di Sabato 6 Aprile a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 5 NO max 7.2 Maestrale 84 % 1024 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 2.6 ONO max 5 Maestrale 84 % 1024 hPa 6 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 2.1 NO max 4.3 Maestrale 82 % 1025 hPa 9 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 7.3 SO max 6.9 Libeccio 69 % 1025 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 11.4 OSO max 11.9 Libeccio 60 % 1023 hPa 15 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 8.6 O max 10 Ponente 60 % 1022 hPa 18 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 4.6 ONO max 4.9 Maestrale 79 % 1022 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 5.1 NNO max 5.7 Maestrale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:53

