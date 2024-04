Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 20 aprile

MeteoWeb

Sabato 20 Aprile a Verona si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al mattino. Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a precipitazioni leggere che si intensificheranno nel corso della giornata.

Meteo a Verona:

Durante la mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,8°C. La velocità del vento aumenterà fino a 15,7km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 20,8km/h. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con una probabilità del 53%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature in calo intorno ai +12,7°C. Il vento soffierà con intensità fino a 22,2km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 22,6km/h. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 65%.

Durante la sera, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una probabilità del 100% di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai +8,8°C, con venti provenienti da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 4,2km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Aprile a Verona indicano una giornata instabile, con precipitazioni che accompagneranno gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge leggere e temperature fresche. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Aprile a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.4 NNO max 5.9 Maestrale 72 % 1008 hPa 3 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° prob. 15 % 4.6 NE max 6.1 Grecale 73 % 1007 hPa 6 nubi sparse +9° perc. +8.6° prob. 9 % 5 E max 8.9 Levante 68 % 1008 hPa 9 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° prob. 41 % 12.4 E max 18.2 Levante 57 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +13.3° perc. +12.3° 0.24 mm 21.2 ESE max 20.8 Scirocco 62 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +11.4° perc. +10.5° 0.54 mm 13.8 ESE max 17.7 Scirocco 70 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +9.6° perc. +9.6° 0.49 mm 2 ESE max 3.3 Scirocco 79 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +8.8° perc. +8.8° 0.26 mm 3.7 ONO max 4.2 Maestrale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:11

