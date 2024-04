Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vicenza indicano una settimana con variazioni atmosferiche. Si prevedono cieli sereni con leggere brezze e temperature in aumento lunedì. Martedì, nubi dense porteranno piogge leggere e umidità elevata. Mercoledì, piogge persistenti con cielo coperto. Giovedì, nuvolosità costante con temperature gradevoli. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 29 Aprile

Notte

Durante la notte a Vicenza, cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai 12,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 3km/h. L’umidità sarà del 83% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1021hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,8°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 4,4km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1021hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 8%. Le temperature massime saranno di 22,9°C, con venti leggeri che arriveranno da Est – Sud Est a una velocità di 6,9km/h. L’umidità si manterrà al 47% e la pressione atmosferica a 1020hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si abbasseranno fino a 15,5°C, con venti provenienti da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 73% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1021hPa.

Martedì 30 Aprile

Notte

Durante la notte a Vicenza, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,3°C, con venti leggeri da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1020hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a 21,1°C, con venti provenienti da Est a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1019hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di 24,3°C, con venti provenienti da Est a una velocità di 9km/h. L’umidità si manterrà alta al 48% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa dell’37%. Le temperature si abbasseranno fino a 16,7°C, con venti da Nord – Nord Est a una velocità di 11,4km/h. L’umidità aumenterà al 80% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1011hPa.

Mercoledì 1 Maggio

Notte

Durante la notte a Vicenza, ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con venti provenienti da Nord a una velocità di 9,5km/h. L’umidità sarà alta al 91% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature saliranno fino a 20,5°C, con venti da Est a una velocità di 11,8km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di 24,3°C, con venti da Est a una velocità di 13,4km/h. L’umidità si manterrà alta al 48% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si abbasseranno fino a 15,8°C, con venti da Nord Est a una velocità di 8,9km/h. L’umidità aumenterà al 80% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1011hPa.

Giovedì 2 Maggio

Notte

Durante la notte a Vicenza, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,7°C, con venti leggeri da Nord a una velocità di 4,8km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 19,5°C, con venti da Est a una velocità di 12km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di 21,4°C, con venti da Est a una velocità di 10,8km/h. L’umidità si manterrà al 52% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si abbasseranno fino a 15,4°C, con venti da Sud Ovest a una velocità di 6,8km/h. L’umidità aumenterà al 79% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1008hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Vicenza saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche, con possibili piogge e coperture nuvolose variabili. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

