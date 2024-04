Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le prossime giornate a Vicenza saranno caratterizzate da piogge e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una percezione più fredda a causa dei venti che soffieranno fino a 43,4km/h. Le precipitazioni aumenteranno fino a 3.12mm con un’umidità che raggiungerà il 95%. Martedì si prevede una diminuzione delle piogge, ma con una probabilità del 59%. La situazione migliorerà leggermente mercoledì, con piogge più leggere e una probabilità del 45%. Giovedì si avrà una tregua con una probabilità di pioggia del 13%.

Lunedì 22 Aprile

Notte: Durante la notte a Vicenza ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,4°C, ma la temperatura percepita sarà di +6,2°C a causa dei venti che soffieranno a 12,9km/h provenienti da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 24,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.12mm con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina continuerà la pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +8,1°C, ma la temperatura percepita sarà di +5°C. I venti saranno a 19,3km/h provenienti da Est – Nord Est, con raffiche fino a 33,9km/h. Le precipitazioni aumenteranno a 0.37mm con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,4°C, ma la temperatura percepita sarà di +3,6°C. I venti saranno a 25,1km/h provenienti da Est – Nord Est, con raffiche fino a 43,4km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, raggiungendo i 2.24mm, con un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +6°C, ma la temperatura percepita sarà di +2,4°C. I venti saranno a 19km/h provenienti da Nord Est, con raffiche fino a 38,7km/h. Le precipitazioni saranno di 3.12mm con un’umidità del 95% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 23 Aprile

Notte: Durante la notte a Vicenza ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +7°C, ma la temperatura percepita sarà di +4,5°C. I venti saranno a 12,6km/h provenienti da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 32,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina continuerà la pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +7,7°C, ma la temperatura percepita sarà di +5,3°C. I venti saranno a 13,1km/h provenienti da Nord Est, con raffiche fino a 24,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,3°C, ma la temperatura percepita sarà di +7°C. I venti saranno a 15,1km/h provenienti da Nord Est, con raffiche fino a 21km/h. La probabilità di pioggia sarà del 59%, con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,2°C, ma la temperatura percepita sarà di +6,8°C. I venti saranno a 10,4km/h provenienti da Nord, con raffiche fino a 23,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.48mm con un’umidità del 90% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mercoledì 24 Aprile

Notte: Durante la notte a Vicenza ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +7,7°C. I venti saranno leggeri a 4,5km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 79%, con un’umidità dell’90% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, ma la temperatura percepita sarà di +5,8°C. I venti saranno a 12,8km/h provenienti da Nord Est, con raffiche fino a 24,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,1°C, ma la temperatura percepita sarà di +10°C. I venti saranno a 6,2km/h provenienti da Sud Est, con raffiche fino a 6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 45%, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,5°C. I venti saranno leggeri a 6km/h provenienti da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 36%, con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Giovedì 25 Aprile

Notte: Durante la notte a Vicenza ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +8,7°C. I venti saranno leggeri a 2km/h provenienti da Est. La probabilità di pioggia sarà del 34%, con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +9°C, ma la temperatura percepita sarà di +7,8°C. I venti saranno a 8,2km/h provenienti da Est – Nord Est, con raffiche fino a 12,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,6°C, ma la temperatura percepita sarà di +8,4°C. I venti saranno a 8,5km/h provenienti da Est – Nord Est, con raffiche fino a 11,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.19mm con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,2°C. I venti saranno leggeri a 3,3km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 13%, con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vicenza, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e alla copertura nuvolosa che caratterizzeranno le giornate. Restate aggiornati sulle condizioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

