Puglia: Bonelli, ‘è tragi-commedia, Avs crede in valori non in trasformismo’

MeteoWeb

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – ?La regione Puglia dovrebbe dotarsi di strumenti di pre-investigazione, secondo Emiliano. La domanda è: perché non lo ha fatto prima? Ma non sarebbe più opportuno evitare di nominare come assessori o assegnare incarichi a coloro che provengono dalla destra o che hanno attraversato tutti i partiti, dal centro-destra alla sinistra, dalla sinistra al centro, dal centro al civismo e viceversa? Perché ha scelto l’ex vicepresidente della giunta di centro-destra, Palese, come assessore alla sanità, nonché candidato alla presidenza del centro-destra e deputato di Berlusconi? Questa tragi-commedia avrebbe un senso se il presidente Emiliano avesse espresso un’autocritica per eliminare definitivamente il trasformismo dalla politica”. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Il trasformismo coinvolge protagonisti che praticano politica solo per interesse personale e non per valori e passione. Noi crediamo ancora nei valori e nella passione, e pertanto riteniamo necessario un rinnovamento totale della giunta regionale?, conclude.

