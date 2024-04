Rieti: Trancassini (Fdi), ‘percorso con L’Aquila per rilancio aree interne’

MeteoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – ?Oggi celebriamo un momento di festa per la città di Rieti, un?altra occasione per annunciare nuove progettualità e guardare al futuro sempre di più con forza e orgoglio?. Lo ha detto il questore della Camera dei deputati e coordinatore di Fratelli d?Italia nel Lazio, Paolo Trancassini, intervenendo all?evento ?L?Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, una grande avventura per Rieti? dedicato alla presentazione del dossier condiviso tra L?Aquila e Rieti in corso presso l?Auditorium Santa Scolastica di Rieti.

?Mi fa particolarmente piacere essere qui insieme ai sindaci di Rieti e de L?Aquila che rappresentano al meglio la nostra classe dirigente, due persone capaci di dare una prospettiva alle loro comunità e mettere insieme sinergie importanti per il rilancio dei loro territori. Questo progetto – prosegue il deputato reatino di FdI – è importante soprattutto per l?attenzione che offre alle nostre aree interne, luoghi dove la cultura, le tradizioni e soprattutto l?identità sono forti e radicate, molto più che nelle grandi città. La sfida che stiamo affrontando è complessa e riguarda il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità: dobbiamo affrontarla con consapevolezza per essere protagonisti di questa nuova stagione di crescita e sviluppo che ci attende?, conclude Trancassini.

