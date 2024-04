Roma: aggressioni e maltrattamenti a bimbi sotto i 3 anni, sospesa educatrice nido

MeteoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Puniva i bambini del nido dove lavorava come educatrice con aggressioni verbali e strattonamenti. Per questo una donna è stata sospesa dal servizio per sei mesi, accusata di maltrattamenti. E’ successo in un asilo nido, privato ma convenzionato, in zona Nuovo Salario. I Carabinieri hanno notificato un?ordinanza che dispone la misura interdittiva della sospensione dal servizio per 6 mesi alla maestra al termine di una attività d?indagine, condotta anche attraverso ausili tecnici insieme ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro.

